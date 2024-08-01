Калашникова высказалась о романе Лепса с 18-летней девушкой

Григорий Лепс не только нашел свою любовь, но и спас свои жизнь и здоровье, когда стал встречаться с 18-летней Авророй Киба. Об этом заявила Анна Калашникова в разговоре с порталом Teleprogramma.pro. Светская львица считает, что в случае с певцом не стоит обращать внимания на возраст и осуждать эти отношения. По мнению Калашниковой, юная Аврова спасла возлюбленного от «всех тяжких».

«Насколько я знаю, встретив 18-летнюю нимфу, Григорий Лепс бросил пить, занялся здоровьем. Даже на недавнем концерте в день своего рождения Григорий сначала прошел обследования у врачей, только после их отмашки вышел на сцену. И даже банкет отменил, чтобы снова не дай бог не уйти во все тяжкие. На сегодняшний день все застолья отменены до следующего юбилея. Лепс наконец-то стал задумываться о качестве жизни, потому что ему хочется как можно лучше выглядеть для своей юной спутницы», — объяснила певица.

Также она отметила, что пары с большой разницей в возрасте всегда привлекали внимание. И отношения Лепса и Авроры вызывают большой резонанс. Однако Калашникова уверена, что если у у певца и его возлюбленной схожие жизненные цели, то их брак будет крепким.