Солнце — о своем прошлом на «Доме-2»: «Вели себя так, как могли»

«Дом-2» многих простых ребят смог превратить в настоящих звезд. Однако одни вспоминают про свое прошлое на проекте с теплом и благодарностью, а другие пытаются забыть о нем навсегда и разорвать ниточку, которая связывает их с шоу.

Виктория Боня, к примеру, даже заявляла, что никакой любви у нее со Степаном Меньщиковым не было, дескать, это все делалось по сценарию. Заявление светской львицы сильно развеселило Надежду Ермакову, которая призналась, что знатно начудила в «периметре», но ни о чем не жалеет. Ибо то, что запрещено 40-летним, вполне позволительно 20-летним.

Ольга Солнце тоже сказала Teleprogramma.pro, что не стыдится своего прошлого на «Доме-2».

«Некоторые участники «Дома-2» сейчас откровенно открещиваются от своих поступков, не хотят, чтобы их имена ассоциировались с проектом, или хотят оправдать свое поведение. Но это было очень давно, лет 20 назад, мы тогда были молоды и вели себя так, как могли себе это позволить. Я считаю, ничего страшного в нашем поведении не было», — прокомментировала в эксклюзивном интервью звезда «Дома-2».

Ольга Солнце также сообщила, что никаких контрактов, по которым ей нужно было изображать любовь на камеру, она не подписывала.