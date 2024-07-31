«Пугачева вынужденно живет с Галкиным*»: инсайдер рассказал о непростых латвийских буднях четы

Шоумен Стас Барецкий раскрыл Teleprogramma.pro некоторые факты из жизни Аллы Пугачевой в Латвии. Напомним, российская певица перебралась в Юрмалу вместе с мужем Максимом Галкиным*, сыном Гарри и дочкой Лизой.

Правда, певицу замечали на улицах Юрмалы без супруга, а также с ним, но в состоянии ссоры.

По словам Стаса Барецкого, все эти моменты не случайны: дескать, чета действительно существует вместе на уровне соседей.

«Алла Борисовна — несчастная женщина! Она любит Россию, но вынужденно живет с Галкиным*!» — заявил Стас.

Барецкий уверен, что Примадонне находиться в Латвии не только непросто, но и небезопасно.

«Я отговаривал по телефону Аллу Борисовну ехать к Вайкуле в Юрмалу, потому что там творятся грязные делишки», — сказал шоумен изданию.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.