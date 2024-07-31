Выгода и манипуляции: что стало известно о романе Бородиной с участником «Последнего героя»

Ксения Бородина не раз пыталась построить отношения с участниками шоу, которые вела сама.

На «Доме-2» у нее случился роман с одним из братьев-близнецов, Оскаром Каримовым, а потом — с Михаилом Терехиным.

Теперь же заговорили о том, что Ксения Бородина закрутила роман с участником проекта ТВ-3 «Последний герой» Николаем Сердюковым. Teleprogramma.pro попросила таролога Анну Горшкову рассказать, как могут сложиться отношения ведущей и блогера.

«Судя по раскладу Таро, у Ксении Бородиной есть чувства к нему и желание строить с ним отношения. Он же рассматривает возможность начать отношения с ней, считает их неплохой партией. В перспективе на год вижу, что отношения у них будут сложными, каждый станет пытаться манипулировать другим, отстаивать свои позицию и интересы. Большой любви в раскладе я не увидела, но есть влечение. Каждый больше для себя будет искать выгоду в этих отношениях», — прокомментировала расклад таролог.