Утянула лицо корейской сывороткой? Секрет Пугачевой раскрыла Татьяна Кармолог

Алла Пугачева произвела настоящий фурор своим появлением на фестивале «Рандеву» в Латвии. Такой посвежевшей, красивой и молодой ее не видели давно.

Однако уже на следующий день звезда пришла в тот же зрительный зал такой, будто ее подменили: появились морщины и мешки под глазами, певица ссутулилась и словно постарела сразу на 20 лет.

Разница во внешности оказалась настолько разительной, что пользователи Сети предположили, что у Аллы Пугачевой появился двойник. И до этого якобы именно он прогуливался под ручку с Галкиным*.

«Нет, двойник Пугачевой не нужен, это нецелесообразно. Во-вторых, в наше время хороший макияж творит чудеса. Вы смотрели когда-нибудь видео от кореянок в соцсетях? Там тоже девушки в начале видео одни, а после макияжа — совсем другие. К тому же сейчас существует много лифтинговых средств, сывороток утягивающих. Аллу Борисовну просто профессионально причесали и накрасили», — сказала духовная наставница Татьяна Кармолог о трансформациях Примадонны в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.