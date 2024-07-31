Утянула лицо корейской сывороткой? Секрет Пугачевой раскрыла Татьяна Кармолог

Однако уже на следующий день звезда пришла в тот же зрительный зал такой, будто ее подменили: появились морщины и мешки под глазами, певица ссутулилась и словно постарела сразу на 20 лет.
Разница во внешности оказалась настолько разительной, что пользователи Сети предположили, что у Аллы Пугачевой появился двойник. И до этого якобы именно он прогуливался под ручку с Галкиным*.
«Нет, двойник Пугачевой не нужен, это нецелесообразно. Во-вторых, в наше время хороший макияж творит чудеса. Вы смотрели когда-нибудь видео от кореянок в соцсетях? Там тоже девушки в начале видео одни, а после макияжа — совсем другие.
К тому же сейчас существует много лифтинговых средств, сывороток утягивающих. Аллу Борисовну просто профессионально причесали и накрасили», — сказала духовная наставница Татьяна Кармолог о трансформациях Примадонны в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.