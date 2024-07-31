Пугачева в Юрмале пошла на женскую хитрость: июльская история с цветами

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Алла Борисовна ни при каких обстоятельствах не забывает, что она артистка.

Алла Борисовна во время фестиваля «Рандеву» в Юрмале явно решила впечатлить народ. Она облачилась в молодежные микрошорты, роскошную шляпу, при помощи искусства визажа омолодила лицо и кокетливо пообщалась с поклонниками.

Многих впечатлило, как просто и искренне повела себя она с дамой, которая преподнесла ей цветы в зрительном зале.

Однако профайлер Алексей Филатов, основатель Академии профайлинга, заметил, что дарительница цветов не так уж и «случайна».

«По видео точно можно понять, что Пугачева знала, что ей подарят цветы. Скорее всего, она видела приготовления этого, и поэтому ее удивление, которое она изображает при подарке, неискреннее. Помимо мимики эту версию подтверждает целенаправленный взгляд на оператора видеозаписи и трехсекундное ожидание самого подарка», — рассекретил Аллу Борисовну эксперт специально для Teleprogramma.pro.

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