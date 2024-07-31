Какую боль не смогла скрыть Лопес? И все-таки Аффлек наследил знатно!

Дженнифер Лопес. Фото: соцсети Д. Лопес

Дженнифер Лопес старается держать марку. Но у нее это плохо получается.

На днях великолепная Дженнифер Лопес отметила свое 55-летие. Увы, Бена Аффлека среди тех, кто веселился с американской артисткой, не оказалось — он съехал от звезды. И как бы ни старалась Джей Ло демонстрировать на празднике веселье и беззаботность, переживания из-за расставания с любимым знаменитость скрыть не может.

В личном блоге Дженнифер Лопес размещает фотографии, где неизменно улыбается, но в ее глазах поселилась такая боль, которую спрятать от внимательных глаз невозможно. 

Один из снимков мы предложили проанализировать профессионального физиогномиста Олега Воеводина.

Дженнифер Допес. Фото: соцсети Д. Лопес

«Как будто подкосило ее что-то. Улыбка с натяжкой, дежурная, внутри нее все бушует», — сказал эксперт про свежее фото Лопес Teleprogramma.pro.

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