Какую боль не смогла скрыть Лопес? И все-таки Аффлек наследил знатно!

На днях великолепная Дженнифер Лопес отметила свое 55-летие. Увы, Бена Аффлека среди тех, кто веселился с американской артисткой, не оказалось — он съехал от звезды. И как бы ни старалась Джей Ло демонстрировать на празднике веселье и беззаботность, переживания из-за расставания с любимым знаменитость скрыть не может.
В личном блоге Дженнифер Лопес размещает фотографии, где неизменно улыбается, но в ее глазах поселилась такая боль, которую спрятать от внимательных глаз невозможно.
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Дженнифер Допес. Фото: соцсети Д. Лопес
«Как будто подкосило ее что-то. Улыбка с натяжкой, дежурная, внутри нее все бушует», — сказал эксперт про свежее фото Лопес Teleprogramma.pro.
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