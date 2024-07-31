Какую боль не смогла скрыть Лопес? И все-таки Аффлек наследил знатно!

На днях великолепная Дженнифер Лопес отметила свое 55-летие. Увы, Бена Аффлека среди тех, кто веселился с американской артисткой, не оказалось — он съехал от звезды. И как бы ни старалась Джей Ло демонстрировать на празднике веселье и беззаботность, переживания из-за расставания с любимым знаменитость скрыть не может.

В личном блоге Дженнифер Лопес размещает фотографии, где неизменно улыбается, но в ее глазах поселилась такая боль, которую спрятать от внимательных глаз невозможно.