О женихе Семенович — врач Мойсенко: «Абдоминальное ожирение»

Певица Анна Семенович в последнее время тает на глаза — становится стройнее, а вместе с тем моложе и симпатичнее. Не удивительно, артистка увлечена своим бойфрендом Денисом.
А вот бизнесмен, похоже, по-прежнему имеет отличный аппетит. И к тому же его ни капли не смущают насмешки хейтеров, которые нет-нет да и предложат счастливцу похудеть.
Teleprogramma.pro не делает голословных выводов, поэтому попросила эксперта прокомментировать наличие (или отсутствие) лишнего веса у любимого мужчины Анны Семенович.
Анна Семенович со своим бойфрендом. Фото: соцсети А. Семенович
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко заметила, что ожирение, конечно, присутствует у Дениса, однако смотрятся они с Анной гармонично, даже красиво. Кроме того, в настоящий момент лишний вес может и не мешать бойфренду певицы благодаря хорошему здоровью.
«Конечно, я, как врач, вижу, что есть абдоминальное ожирение. Могу предположить, что присутствует жировой гипатоз. Но если генетика его хороша, он может удержать этот вес в полном здравии многие годы. Может быть, у него нет андрогенной дисфункции, подагры и так далее. Потому что есть категория людей, которая действительно имеет ожирение, и оно им не вредит благодаря хорошей генетике», — сказала диетолог.
Вместе с тем она заметила, что это бывает, к сожалению, не так часто, как хотелось бы людям. Денис должен сам проанализировать свое состояние и понять, надо ли ему худеть.
«Они очень хорошо смотрятся вместе. Он не кажется слишком полным, у него длинные ноги, втянутый живот, прекрасная улыбка. Проблема с лишним весом решается за счет вопросов к собственному здоровью», — сказала Римма Мойсенко.
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