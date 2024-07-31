О женихе Семенович — врач Мойсенко: «Абдоминальное ожирение»

Певица Анна Семенович в последнее время тает на глаза — становится стройнее, а вместе с тем моложе и симпатичнее. Не удивительно, артистка увлечена своим бойфрендом Денисом.

А вот бизнесмен, похоже, по-прежнему имеет отличный аппетит. И к тому же его ни капли не смущают насмешки хейтеров, которые нет-нет да и предложат счастливцу похудеть.

Teleprogramma.pro не делает голословных выводов, поэтому попросила эксперта прокомментировать наличие (или отсутствие) лишнего веса у любимого мужчины Анны Семенович.