Галкин* ходит с двойником Пугачевой? «Горбунья» и красотка меняются местами?

Алла Пугачева наверняка читает новости о себе из России. Звезду недавно запечатлели не в самом лучшем виде на улице с сыном Гарри. Она с трудом передвигала ноги, шла согнувшись. Судя по всему, ей было не очень хорошо физически. Да и возраст у певицы немалый — все-таки 75 лет.
Не исключено, что из-за этих публикаций звезда решила явиться на фестиваль «Рандеву» «во всем параде»: дерзкие мини-шорты, осанка королевы, лицо без морщин. Такая красивая!
Однако уже на следующий день зрители концерта сняли знаменитость без прикрас. И что мы видим на этих кадрах? Совершенно другую — пожилую, уставшую, согбенную женщину! Тут же начались догадки со стороны пользователей.
«Это два разных человека!», «Галкин* с двойником Пугачевой, что ли, выходил?», «Господи, какой стыд. Настоящую Пугачеву Галкин* стесняется показать?» — написали люди в соцсетях.
Честно сказать, мы тоже в недоумении от того, как один и тот же человек может так по-разному выглядеть в разные дни, но не годы. Поэтому попросили ясновидящую и экстрасенса
«Нет, у Пугачевой нет двойника, она уже не в том возрасте, чтобы двойников нанимать. Просто свет, грим, шляпа сыграли свою роль. А двигается она везде скованно. Любой человек может утром так выглядеть, а вечером иначе, тем более свет играет важную роль», — сказала ясновидящая Teleprogramma.pro.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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