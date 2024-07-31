Галкин* ходит с двойником Пугачевой? «Горбунья» и красотка меняются местами?

Алла Пугачева наверняка читает новости о себе из России. Звезду недавно запечатлели не в самом лучшем виде на улице с сыном Гарри. Она с трудом передвигала ноги, шла согнувшись. Судя по всему, ей было не очень хорошо физически. Да и возраст у певицы немалый — все-таки 75 лет.

Не исключено, что из-за этих публикаций звезда решила явиться на фестиваль «Рандеву» «во всем параде»: дерзкие мини-шорты, осанка королевы, лицо без морщин. Такая красивая!