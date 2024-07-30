Хирург рассекретил пластические операции 18-летней девушки Лепса

У молодой возлюбленной Григория Лепса очень красивое лицо, отметил пластический хирург Владимир Плахотин. Однако эксперт сообщил, что это не природные данные, а результат работы врачей. Плахотин объяснил, что на лице 18-летней Авроры Кибы уже заметны следы хирургического вмешательства.

«Девушка, безусловно, выдающихся внешних данных, но и ее не обошла модная тема косметологии и пластической хирургии. Конечно, здесь носик выдает себя. Слегка прошлись ботоксом, скулы ей помогли сделать. Но с носика начали, губки никто не отменял», — рассказал о своих наблюдениях хирург.

Также эксперт заметил, что нос у Авроры сделан очень даже неплохо. Хирург похвалил работу своего неизвестного коллеги. Напомним, что у Лепса и его молодой возлюбленной серьезные отношения. Пара уже даже поговаривает о свадьбе. Но мать Авроры выступила резко против этого решения.