Пластический хирург Плахотин — о феномене вечной молодости Пугачевой: «Это многократные операции»

Интересное заключение о феномене неувядающей красоты 75-летней Аллы Пугачевой сделал пластический хирург Владимир Плахотин . Врач уверен, что Примадонна, конечно же, привела себя в порядок при помощи пластики, но это далеко не самое главное.

«Действительно, Пугачева выглядит восхитительно. Она делала не одну и не две подтяжки, а как минимум три-четыре. Также она перенесла две-три блефаропластики, пару раз ложилась в клинику для височно-эндоскопического лифтинга. Это многократные операции. Одновременно с хирургами над лицом Аллы Пугачевой также очень хорошо потрудились косметологи.

Поэтому женщина в 75-летнем возрасте может вот так хорошо выглядеть: с отсутствием признаков старения. Однако смею утверждать, что при близком рассмотрении вы увидите возраст Пугачевой.

Вместе с тем хирурги и косметологи для женщины в возрасте — не самое главное. Главное — это здоровье. Если человек здоров, много двигается, правильно питается, то он будет хорошо выглядеть. И, похоже, что Алла Борисовна взялась за свое здоровье», — прокомментировал Плахотин.