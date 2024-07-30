Психолог объяснил причину беспокойства Анны Пересильд из-за роли Айгуль

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд злится, когда поклонники называют ее по имени героини из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Образ Айгуль пока прочно прицепился к юной актрисе, и фанаты даже не помнят ее настоящее имя. Об душевных переживаниях своей дочери рассказал Алексей Учитель. Режиссер отметил, что Анне тяжело дается испытание популярностью. Однако скоро это пройдет, сообщил психолог Андрей Зберовский в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

«Многие люди хорошо знают понятие «актер одной роли». Это когда человек сыграл какую-то роль очень хорошо, его запомнили в этом образе и человеку сложно играть какие-то другие роли. Это часто бывает, ничего в этом страшного нет. Негативная ассоциация с этой ролью у нее пройдет. Время все вылечит», — разъяснил эксперт.

Также психолог отметил, что Анне стоит сосредоточиться на выборе новых ролей, которые смогут стать более выдающимися, чем образ Айгуль в популярном сериале.