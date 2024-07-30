Светский обозреватель Тодуа — о желании Фадеева лишить псевдонима певицу Глюк'оZу: «Некрасивый поступок»

Наталья Ионова-Чистякова, больше известная как певица Глюк'оZа, рискует остаться не только без псевдонима и песен, но и без карьеры. Максим Фадеев всерьез вознамерился лишить бывшую подопечную своего наследия. В беседе с порталом Teleprogramma.pro светский обозреватель Леван Тодуа объяснил, что лишение псевдонима и авторских прав — очень трудоемкий и рискованный для артиста процесс.

«Это все авторские права нужно будет переделывать. Конечно, она многое потеряет. Это целая история. Это ж по-новому везде ее нужно будет заявлять», — заявил эксперт.

При этом Тодуа отметил, что со стороны Максима Фадеева так поступать нечестно. Наталья Ионова много лет выступала под этим псевдонимом, у нее узнаваемый голос, который ассоциируется именно с проектом Глюк'оZа. Более того, эксперт напомнил, что певица выплатила продюсеру 600 тысяч долларов за имя и песни.

«Он у нее их заберет, кто их будет петь? Эти песни она же раскручивала. Ну, оступилась она на концерте. Но она же не единственная певица, которая оступалась. Макс будет не прав. Он же все равно получается авторские. И вот так взять ее стереть с лица земли — это некрасивый поступок», — добавил Тодуа.