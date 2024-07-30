Пугачева с «лисьими глазками» и без фотошопа заворожила фотографа. Почему такая дивная кожа?

Алла Пугачева действительно смогла впечатлить публику в Юрмале, явившись на музыкальный фестиваль «Рандеву» в дерзком образе с короткими шортами, и продемонстрировать прекрасную физическую форму и молодость лица. И это в 75 лет!

Любопытно, что Алла Борисовна отлично выглядела не только в своих соцсетях, но и на случайных снимках. А фотограф Андрей Новак подтвердил: феномен действительно существует. Народная артистка хороша на кадрах без всякой обработки.