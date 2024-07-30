Пугачева с «лисьими глазками» и без фотошопа заворожила фотографа. Почему такая дивная кожа?

Алла Пугачева. Стоп-кадр из видео: соцсети

Андрей Новак имеет огромный опыт в фотоискусстве, но даже его Примадонна смогла удивить.

Алла Пугачева действительно смогла впечатлить публику в Юрмале, явившись на музыкальный фестиваль «Рандеву» в дерзком образе с короткими шортами, и продемонстрировать прекрасную физическую форму и молодость лица. И это в 75 лет!

Любопытно, что Алла Борисовна отлично выглядела не только в своих соцсетях, но и на случайных снимках. А фотограф Андрей Новак подтвердил: феномен действительно существует. Народная артистка хороша на кадрах без всякой обработки.

«Судя по моему опыту как видеооператора и фотографа, могу сказать, никакой коррекции видео не обнаружено, только профессиональный макияж личного специалиста певицы, который помог выглядеть моложе. Помимо этого, позитивно сказалось мягкое освещение и профессиональный объектив фотографа», — прокомментировал эксперт.

Отметим, что пластический хирург Владимир Плахотин все-таки разглядел на лице певицы следы многократных пластических операций, но он убежден, что главное в привлекательности Примадонны — это то, что она всерьез занялась своим здоровьем.

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