Алла Пугачева встретилась с «мамой Верки Сердючки»

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник однако заметил, что это не самая обычная почитательница таланта Аллы Пугачевой.

«Цветы ей поднесла артистка Инна Белоконь, которая работает в паре с Андреем Данилко, «мама Верки Сердючки». Они очень давно друг друга знают, дружат», — пояснил ситуацию Teleprogramma.pro Леонид Дзюник.

Он заметил, что Алла Пугачева, в принципе, всегда так себя вела, не расставляла вокруг себя охранников. К ней можно было и в России подойти и выразить признание.