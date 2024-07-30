Алла Пугачева встретилась с «мамой Верки Сердючки»

Аллу Пугачеву поклонники сняли на видео в зрительном зале фестиваля «Рандеву». В Юрмале российская звезда разместилась вместе с обычными зрителями и с радостью приняла цветы от поклонницы.
Музыкальный продюсер Леонид Дзюник однако заметил, что это не самая обычная почитательница таланта Аллы Пугачевой.
«Цветы ей поднесла артистка Инна Белоконь, которая работает в паре с Андреем Данилко, «мама Верки Сердючки». Они очень давно друг друга знают, дружат», — пояснил ситуацию Teleprogramma.pro Леонид Дзюник.
Он заметил, что Алла Пугачева, в принципе, всегда так себя вела, не расставляла вокруг себя охранников. К ней можно было и в России подойти и выразить признание.
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