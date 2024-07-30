Волочкова: «Пугачева мне сказала: «Я не люблю алые розы, я люблю полевые цветы»

Анастасия Волочкова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что ничего удивительного она в этом не видит — Алла Борисовна, при всей ее статусности, является человеком простым и открытым.

«Красота величия — в малом. И это напрямую касается Аллы Борисовны Пугачевой. Для меня это святой человек, она может делать все что хочет, все что угодно, она имеет на это право. Это человек-легенда, которая для нас делала то, чего не делают сегодняшние артисты. Посмотрите, какое позорище сегодня нам приходится наблюдать: выходят на сцену в невменяемом состоянии. Какое неуважение проявляют к зрителю!» — сказала балерина.

Анастасия Волочкова заметила, что Алла Пугачева всегда уважительно относилась к людям, которые приходили на ее концерты и ей нет надобности ставить между поклонниками и собой охрану. Звезда также вспомнила один случай из прошлого.

«У нас есть одна общая любовь — к цветам, но немного разная, потому что я люблю белые розы, а Алла Борисовна любит полевые цветы. И когда она позвонила мне перед своим юбилеем, ей исполнялось 70 лет, я ей сказала: «Алла Борисовна, я приду к вам с алыми розами». А она мне тогда сказала: «Настя, я не люблю алые розы. Я люблю полевые цветы». И тогда я купила ей подсолнухи», — поведала балерина изданию.