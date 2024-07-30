Айза встала на путь исцеления после романов с абьюзерами

Айза-Лилуна Ай настрадалась из-за мужчин и решила, что больше никогда не будет встречаться с абьюзерами и нарциссами. Однако одной только мысли в голове недостаточно, для того чтобы строить отношения с таким типом мужчин. В разговоре с Teleprogramma.pro психолог Ангелина Сурина объяснила, что в заявлении блогера все еще чувствуется агрессия, направленная на противоположный пол.

«Ее монолог — это открытая агрессия на мужчин. Это говорит о том, что она не до конца проработала обиды на всех своих бывших», — объяснила эксперт.

Но при этом психолог отметила, что признание проблемы — это уже большой шаг на пути к исцелению. Однако, по словам Суриной, Айзе предстоит огромная работа над собой.

«Чтобы не влюбляться в абьюзеров — это долгие годы тренировок с психологом, когда ты меняешь отношение к себе. И это не должно быть через агрессию. Должны еще пройти стадии грусти и принятия», — подытожила эксперт.