Пугачеву в стиле девочек из «Тату» поймали в коридорчике с мужчиной ростом 184 см, атлетического телосложения

Алла Пугачева продолжает вести бурную светскую жизнь за границей. Накануне она отметилась на фестивале «Рандеву» в Юрмале, а теперь похвасталась свежими кулуарными кадрами из театра.
Звезда встретилась с Данилой Козловским, чей спектакль ей удалось посетить. На обнародованном снимке она весело общается с артистом атлетического телосложения и ростом 184 см.
Алла Пугачева и Данила Козловский. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Шоумен Стас Барецкий заявил журналисту Teleprogramma.pro, что отговаривал Примадонну от поездки в Юрмалу. «Там творятся грязные делишки», — уверен он.
Вместе с тем Стас Барецкий высоко оценил наряд Аллы Пугачевой и ее стройность.
«Шикарно она одевается! Я люблю деловой стиль с налетом манкости! Она похожа на девочек из группы «Тату», — восхитился Стас Барецкий.
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