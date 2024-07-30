Пугачеву в стиле девочек из «Тату» поймали в коридорчике с мужчиной ростом 184 см, атлетического телосложения

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Алла Борисовна отлично провела время.

Алла Пугачева продолжает вести бурную светскую жизнь за границей. Накануне она отметилась на фестивале «Рандеву» в Юрмале, а теперь похвасталась свежими кулуарными кадрами из театра.

Звезда встретилась с Данилой Козловским, чей спектакль ей удалось посетить. На обнародованном снимке она весело общается с артистом атлетического телосложения и ростом 184 см.

Шоумен Стас Барецкий заявил журналисту Teleprogramma.pro, что отговаривал Примадонну от поездки в Юрмалу. «Там творятся грязные делишки», — уверен он.

Вместе с тем Стас Барецкий высоко оценил наряд Аллы Пугачевой и ее стройность.

«Шикарно она одевается! Я люблю деловой стиль с налетом манкости! Она похожа на девочек из группы «Тату», — восхитился Стас Барецкий.

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