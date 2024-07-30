Пугачеву в стиле девочек из «Тату» поймали в коридорчике с мужчиной ростом 184 см, атлетического телосложения

Алла Пугачева продолжает вести бурную светскую жизнь за границей. Накануне она отметилась на фестивале «Рандеву» в Юрмале, а теперь похвасталась свежими кулуарными кадрами из театра.

Звезда встретилась с Данилой Козловским, чей спектакль ей удалось посетить. На обнародованном снимке она весело общается с артистом атлетического телосложения и ростом 184 см.