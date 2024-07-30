Марият Мухина раскрыла секрет похудения жены Александра Цекало: «С помощью липосакции или резекции бедер»

Молодая жена Александра Цекало сильно изменилась. Она очень похудела, и многие заподозрили ее в том, что она, как и многие звезды, прибегла к помощи «Оземпика». Однако в разговоре с порталом Teleprogramma.pro доктор медицинских наук, врач-диетолог и косметолог
«При внимательном рассмотрении удалось обнаружить рубцы от операций на животе в виде небольших разрезов, которые, предположительно, соответствуют бариатрическому доступу. Данная операция заключается в резекции желудка, в результате чего пациент резко снижает вес. При этом всасывание всех нутриентов происходит хорошо. Птоза и гипотрофии мышц, как при «оземпиковом похудении», не наблюдается», — рассказала эксперт.
Также врач отметила, что при такой операции характерно ухудшение состояния волос. Это можно наблюдать у Дарины Эрвин.
«Стремление к безупречной фигуре, предположительно, и вынудило Дарину делать операцию и максимально сузить талию. Скорее всего, предположительно, с помощью липосакции или резекции бедер», — подытожила Мухина.
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Дарина Эрвин. Фото: социальные сети