Марият Мухина раскрыла секрет похудения жены Александра Цекало: «С помощью липосакции или резекции бедер»

Молодая жена Александра Цекало сильно изменилась. Она очень похудела, и многие заподозрили ее в том, что она, как и многие звезды, прибегла к помощи «Оземпика». Однако в разговоре с порталом Teleprogramma.pro доктор медицинских наук, врач-диетолог и косметолог Марият Мухина отмела эту теорию. Она заявила, что на теле художницы не видно следов «оземпикового похудения». Но есть отметины от другого метода.

«При внимательном рассмотрении удалось обнаружить рубцы от операций на животе в виде небольших разрезов, которые, предположительно, соответствуют бариатрическому доступу. Данная операция заключается в резекции желудка, в результате чего пациент резко снижает вес. При этом всасывание всех нутриентов происходит хорошо. Птоза и гипотрофии мышц, как при «оземпиковом похудении», не наблюдается», — рассказала эксперт.

Также врач отметила, что при такой операции характерно ухудшение состояния волос. Это можно наблюдать у Дарины Эрвин.

«Стремление к безупречной фигуре, предположительно, и вынудило Дарину делать операцию и максимально сузить талию. Скорее всего, предположительно, с помощью липосакции или резекции бедер», — подытожила Мухина.