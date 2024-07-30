Адвокат Жорин — о суде Решетовой и Степановой: «Их неправильно поняли»

Адвокат Катя Гордон заявила, что с помощью экспертизы еще стоит доказать, что Вероника Степанова действительно назвала Анастасию Решетову «эскортницей». Юрист объяснила, что прямых доказательств этому нет.

Интересы модели Анастасии Решетовой защищает звездный адвокат и бывший муж Кати Гордон Сергей Жорин. Он объяснил порталу Teleprogramma.pro, что других действий от ответчиков и не ожидал.

«На данный момент проходит доследственная проверка по заявлению Анастасии Решетовой о совершении в отношении нее преступления (клевета). Проверку проводит полиция. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела. Что касается различных публичных заявлений наших процессуальных оппонентов — посмотрим, что они будут говорить в суде. Как правило, по делам данной категории ответчики не пытаются доказать достоверность сказанного. В подавляющем большинстве случаев ответчики пытаются избежать ответственности, доказывая, что это было всего лишь их мнение, они ничего не утверждают и вообще их неправильно поняли. Кроме того, часто в подобных ситуациях противоположная сторона пытается доказать, что аккаунт ей не принадлежит или вовсе был взломан. Я специализируюсь на делах данной категории более 15 лет и не могу вспомнить ни одного случая, чтобы ответчики пытались доказать достоверность сказанного. Полагаю, что в данном случае будет то же самое», — сообщил Сергей Жорин.

Напомним, что Анастасия Решетова подала в суд на психолога Веронику Степанову из-за слова «эскортница». Конфликт разгорелся после того, как стало известно о романтической связи мужа Алсу Яна Абрамова и Анастасии Решетовой.