Роман между 17-летним футболистом Ламином Ямалем и взрослой россиянкой подтвержден

20-летняя модель из Москвы по имени Алиса смогла очаровать самого знаменитого молодого футболиста мира — 17-летнего Ламина Ямаля. Девушка перебралась в Испанию и попала в самое сердечко вингера «Барселоны».

Однако официального подтверждения эта информация не имеет, все основано на общении испанца и россиянки в соцсети. Поэтому мы попросили таролога Анну Горшкову прояснить ситуацию при помощи карт Таро.