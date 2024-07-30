Роман между 17-летним футболистом Ламином Ямалем и взрослой россиянкой подтвержден

20-летняя модель из Москвы по имени Алиса смогла очаровать самого знаменитого молодого футболиста мира — 17-летнего Ламина Ямаля. Девушка перебралась в Испанию и попала в самое сердечко вингера «Барселоны».
Однако официального подтверждения эта информация не имеет, все основано на общении испанца и россиянки в соцсети. Поэтому мы попросили таролога
Ламин Ямаль. Фото: соцсети
«Как показывают карты, между ребятами есть симпатия и романтика. Алиса более активна в этих отношениях, у нее есть страстное желание, чтобы этот союз состоялся. В ближайшие полгода пара будет комфортно себя ощущать вместе, строить планы. С высокой степенью вероятности этот роман состоится. Однако к концу указанного периода в их отношениях появится какая-то неуверенность, подозрения, сомнения друг в друге», — рассказала таролог Teleprogramma.pro.
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Расклад карт Таро. Фото: предоставлено А. Горшковой