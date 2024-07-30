Почему Стоун так себя повел? Странное поведение во время голосования на «Выжить в Дубае»

Странное поведение Саши Стоуна во время голосования на шоу «Выжить в Дубае» Teleprogramma.pro обсудила с профайлером Ильей Анищенко.

Напомним, звездная команда проекта договорилась, что играть против выдвиженца «народников» пойдет Джиган. Посыл на сей раз был понятен — отомстить за жену. Поэтому итоги голосования мало кого удивили: звезды искренне улыбались, включая мужа выбывшей из проекта Оксаны Самойловой.

Но был среди знаменитостей человек, который почему-то не слишком был спокоен в этот момент. И это Саша Стоун.

«Джиган доволен, он действительно этого хотел, это видно по его реакции. А вот у Саши Стоуна опускаются уголки губ и губа выдвигается вперед, это говорит о его сомнении и критической оценке ситуации. Такая реакция появляется тогда, когда человек ожидал, но все-таки сомневался», — прокомментировал Илья Анищенко.

Также профайлер заметил, что во время оглашения итогов голосования и прощальных объятий самым напряженным выглядит Остап Солдатов из народной команды.

«Он испытывает стресс, у него улыбка несогласия», — сказал профайлер.

Впрочем, это может быть реакция экс-участника «Дома-2» на то, что он только что услышал про себя во время голосования. (Никита Плахотниченко рассказал звездам о том, что Остап самовыдвигался, но потом «передумывал» и подговорил приятелей проголосовать против других игроков).