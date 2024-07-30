Мать Авроры Кибы восстала против Григория Лепса из-за денег

62-летний Григорий Лепс не жалеет денег и времени на новую девушку. А 18-летняя Аврора Киба рада принимать ухаживания от взрослого знаменитого мужчины. Однако мать девушки против их отношений, но не только из-за разницы в возрасте. Таролог Рашида Губаева объяснила порталу Teleprogramma.pro, что мать Авроры терзают переживания за моральный облик дочери. Ее беспокоит, что наследница решила с помощью Лепса исправить финансовое положение своей семьи.

«Между мамой и дочкой ссоры и конфликты из-за денег, как ни странно. Возможно, финансовые проблемы семьи Авроры, а также плохое самочувствие душевное и физическое ее мамы на этом фоне. Мама Авроры переживает из-за денег или думает, что дочь с Лепсом только из-за денег», — рассказала Рашида Губаева.

Также экстрасенс увидела, что, скорее всего, у Авроры и до Григория Лепса был обеспеченный мужчина. Мать девушки беспокоит и то, что взрослый певец может обмануть и разочаровать юную красавицу.