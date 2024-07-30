Адвокат Вербицкая-Линник — об иске Галкина*: «Вероятность удовлетворения низкая»

Шансов на то, что Максим Галкин* сможет обелить свое «резюме», нет. Шоумен вновь решил обжаловать статус иноагента, но вряд ли у него это получится. Об этом порталу Teleprogramma.pro сообщила юрист Юлия Вербицкая-Линник . Эксперт объяснила, что юморист не сможет предоставить в суде аргументы в свою пользу. Ведь Максим Галкин* после отъезда из России сделал много того, что бьет по его репутации.

«То, что Максим Галкин* через представителей обжалует свой статус иноагента в судебном порядке, безусловно, является его процессуальным правом. Однако то, что он, проживая в другой стране, активно критикует власть, на мой взгляд, делает вероятность удовлетворения его требований крайне низкой», — объяснила юрист.

Вербицкая-Линник также отметила, что само понятие «иноагент» довольно обширно. И Максим Галкин* получил его не просто так, поэтому суд вряд ли примет решение в его пользу.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.