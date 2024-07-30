«Финансовый интерес»: отношения Лепса и 18-летней Авроры построены не на любви

Отношения Григория Лепса и Авроры Киба построены не на любви. Но певец прекрасно понимает, почему молодая девушка с ним встречается. Таролог Рашида Губаева объяснила порталу Teleprogramma.pro, что Аврора с благодарностью принимает подарки от артиста, купается в его щедрости, но при этом она многому учится у него. В таком поведении экстрасенс увидела, что 18-летней девушке не хватало отцовского внимания.

«Лепс — состоятельный мужчина и может делать Авроре дорогие подарки. Конечно же, для молодой девушки это хороший жизненный старт, но и семью они тоже хотят создать, то есть это, не чисто договорные отношения друг с другом. Тут и финансовый интерес в том числе, какой-то совместный проект они хотят осуществить, и желание создать семью, и то, что Лепс взрослый и состоявшийся и может чему-то научить Аврору, ей тоже очень нравится. Скорее всего, ее отец мало уделял ей отцовского внимания, и это Аврора нашла в Лепсе», — рассказала таролог Рашида Губаева.

Также Рашида Губаева отметила, что Григорий Лепс не обманывается вниманием Авроры. Но ему нравится, что он может окружить девушку заботой. В жизни артист настрадался из-за женщин, а легкость и чувственность Авроры его подкупает.