Что будет, если в воскресенье, 4 августа, надеть с утра что-то новое: чудо новолуния

В день новолуния, 4 августа, людям придется непросто, рассказала Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик .

«У нас может быть мало сил, перепады настроения, нервозность и даже плаксивость. Чтобы хорошо пережить этот день, я рекомендую больше времени провести на свежем воздухе и у воды, принять водные процедуры», — поведала собеседница издания.

В воскресенье нужно обязательно следить за едой и питьевым режимом, употреблять много чистой воды и не есть сомнительную пищу. Беречь почки и поясницу.

«Для сегодняшнего дня есть одна хорошая практика: если утром надеть что-то совершенно новое из одежды, нас ожидает финансово успешный месяц», — рекомендовала Анна Дудчик.