Что стало с Надеждой Ермаковой? Экс-участница «Дома-2» рассказала, как сложилась ее жизнь после шоу

Надежда Ермакова рассказала сайту Teleprogramma.pro, что ни капли не стыдится своего поведения на «Доме-2». Она считает, что в 20 лет человек имеет право дурковать, но со временем важно переосмыслить свое прошлое и сделать из этого выводы.

«Все, что чудила, все, что вытворяла, — автор всего этого я. И, вы знаете, мне ни за что не стыдно, потому что в жизни всякое бывает», — сказала Ермакова изданию.

Надежда заявила, что выполнила главную миссию проекта — ушла из него с мужем Даниэлем Чистовым.

«Нет ничего важнее в жизни, чем любовь», — сказала звезда «Дома-2».

Несмотря на большую разницу в возрасте (Даниэль младше Нади на 15 лет), они составили гармоничный союз. И уже два года живут вместе душа в душу.

Сегодня Надя увлекается написанием картин и стихотворений. Ведет личные блоги в Сети.