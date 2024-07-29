Пугачева с Галкиным* поссорилась в Латвии? Немного ее реальной жизни в Юрмале

После переезда Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в Юрмалу появилась информация о том, что пара в ссоре. Кроме инсайдерской информации, на это указывали и некоторые визуальные звоночки.

После появления Пугачевой и Галкина* на фестивале «Рандеву» в Латвии слухи о не самых хороших отношениях в семье артистов появились вновь. Кому-то их поведение показалось показным, а кто-то разглядел холодок между супругами.

Мы попросили профайлера Алексея Филатова , основателя Академии профайлинга, дать профессиональное резюме отношениям знаменитой пары.

«Нет, никаких признаков конфликта и разлада у Пугачевой и Галкина* нет. Видно, что пару связывают хорошие отношения и общая ценностная база. Разговоры об их разладе, скорее, надуманы и явно не имеют подтверждения в их публичном поведении. На концерте в Юрмале они вели себя совместно, поддерживали друг друга. При этом Пугачевой уже 75 лет, но она продемонстрировала свою отличную для своего возраста внешность, авторитет, однако в интенсивных публичных действиях не участвовала. В общем — все у них нормально», — прокомментировал специально для Teleprogramma.pro Филатов.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.