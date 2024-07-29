Чего боится 18-летняя девушка Лепса? Певец заставил Аврору чувствовать себя неуютно

61-летний Григорий Лепс не скрывает, что испытывает очень сильные чувства к 18-летней Авроре Кибе. При этом он вынужден констатировать, что пока их отношения «дружеские».

Трудно точно сказать, что имеет ввиду певец, однако он надеется на нечто большее со стороны своей юной пассии. Вместе с тем профайлер Алексей Филатов , основатель Академии профайлинга, в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro заметил, что этот союз вряд ли просуществует долго. К таким выводам эксперт пришел, изучив фото Григория Лепса и его юной спутницы из «Телеграма» артиста.

«Девушка Лепса, видно, что еще не вжилась в роль «девушки Лепса». На ключевых фотографиях Аврора ведет себя скованно, осторожно и даже боязливо. На этой фотографии у нее видно скрываемое ею напряжение и даже некоторая отстраненность от Лепса. Скорее всего, причина этому — некоторая бесшабашность, развязность и выраженная эмоциональность Лепса, к которой Аврора не привыкла и которой это не свойственно: она более сдержанный и рациональный человек. Пока пара сохраняет отношения, но, очевидно, они не являются прочными», — сказал профайлер.