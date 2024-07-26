О Деревянко, посадившем дочку за руль, — автоэксперт: «Нарушение, за которое нужно привлечь к ответственности»

Актер Павел Деревянко показал, как учит 13-летнюю дочь водить автомобиль. Он снял ролик, на котором видно, что девочка сидит на коленях отца и управляет машиной, держась за руль.
Некоторые подписчики осудили Деревянко, отметив что это небезопасно, а другим не понравилось, что девочка-подросток сидит на коленях у папы.
Психолог
«Некоторые люди могут считать, что это пошло, когда папа сажает на колени взрослую дочку. На самом деле все зависит от отношений и ситуации. Видно, что он спокоен, радостный, не психует, не орет на нее. И сел он не на пассажирское место, а чтобы у него ноги были на педалях и он мог нажать на тормоз. Это техника безопасности. В целом он сделал все правильно. Видно, что отношения отца и дочки очень хорошие и теплые, между ним есть доверие», — отметила Сурина.
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С мнением психолога не согласился автоэксперт
«Есть много детских автомобильных школ, в которых занимаются на закрытых площадках и автодромах, а не где попало или на дорогах общего пользования. Это нарушение, за которое ГИБДД должна привлечь Павла Деревянко к ответственности, в том числе за передачу управления лицу, не имеющему прав. Это пять тысяч рублей штраф или лишение прав», — заявил Попов в беседе с Teleprogramma.pro.
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