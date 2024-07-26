О Деревянко, посадившем дочку за руль, — автоэксперт: «Нарушение, за которое нужно привлечь к ответственности»

Актер Павел Деревянко показал, как учит 13-летнюю дочь водить автомобиль. Он снял ролик, на котором видно, что девочка сидит на коленях отца и управляет машиной, держась за руль.

Некоторые подписчики осудили Деревянко, отметив что это небезопасно, а другим не понравилось, что девочка-подросток сидит на коленях у папы.

Психолог Ангелина Сурина считает, что ничего страшного в таком «народном» методе обучения нет.

«Некоторые люди могут считать, что это пошло, когда папа сажает на колени взрослую дочку. На самом деле все зависит от отношений и ситуации. Видно, что он спокоен, радостный, не психует, не орет на нее. И сел он не на пассажирское место, а чтобы у него ноги были на педалях и он мог нажать на тормоз. Это техника безопасности. В целом он сделал все правильно. Видно, что отношения отца и дочки очень хорошие и теплые, между ним есть доверие», — отметила Сурина.

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С мнением психолога не согласился автоэксперт Дмитрий Попов . По его словам, начинать такие занятия действительно лучше с подросткового возраста, но со специалистом.