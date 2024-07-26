«Утром огромный кусок льда»: как 46-летняя Рубцова из «СашиТани» сохранила внешность девочки

Когда люди узнают, что Валентине Рубцовой уже 46 лет — удивляются. Ведь в сериале «СашаТаня» актриса играет молодую маму, да и выглядит как девочка.

Но вы удивитесь еще больше, когда узнаете, что артистка для этого ни разу не прибегала к пластике. Однако звезда не скрывает, что свою молодость ей приходится держать в узде огромными усилиями. Рубцова регулярно посещает косметолога и системно ухаживает за собой в домашних условиях.

«Я очень боюсь кардинальных перемен и, к сожалению, на примере некоторых зарубежных актрис иногда наблюдаю не очень хорошие результаты. Косметология движется вперед, и я очень надеюсь, что когда-нибудь появится какой-то крем или маска, которые можно будет просто нанести лицо и стать молодой и красивой. Но пока для меня сохранение молодости и красоты — это огромный труд, определенные ограничения, самодисциплина. Это не только посещение косметолога», — сказала изданию Teleprogramma.pro Валентина Рубцова.

Валентина Рубцова убеждена, просто ходить на процедуры к косметологу – занятие бессмысленное, поэтому она придерживается принципов здорового питания и держит себя в форме постоянно. А если знаменитость позволяет себе что-то сладкое, то безжалостно потом «сжигает» калории в спортзале.

«У меня нет такого, что я срываюсь и начинаю уплетать все подряд», — призналась Валентина Рубцова.

К тому же артистка не употребляет алкоголь.

«Даже бокальчик. Есть миллион способов расслабиться без него», — заметила любимица публики.

Из косметологических процедур Валентина Рубцова любит микротоки. Дома использует различные сыворотки, кремы, умывается льдом.

«Каждый день после пробуждения я беру огромный шар льда и умываюсь им. Только после этого я наношу сыворотки. У меня большой многоступенчатый уход, который мы подобрали с косметологом. Я не выхожу из дома, если на лице нет крема и сыворотки», — поделилась актриса.