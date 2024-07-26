Способность Джигана «издавать звуки» глазами не удивила окулиста: «Вариант нормы»

Семейство рэпера Джигана и Оксаны Самойловой часто радует подписчиков забавными видеороликами. После участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае» популярность звездной семьи только возросла.
На этот раз Оксана показала на видео не своих детей, а необычные способности супруга. В новом ролике Джиган продемонстрировал умение «издавать звуки» глазами. При моргании появлялся характерный щелкающий звук.
На вопрос жены, как он это делает, рэпер признался, что и сам не понимает, как у него этот трюк получается.
«У меня только один глаз так делает», — сообщил он. «Щелканье» глазом удивило Самойлову. «Жесть!» — заявила она и рассмеялась.
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Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог
«Щелкать глаза (веки) могут как вариант нормы из-за особенностей строения хрящей века», — пояснила специалист в беседе с Teleprogramma.pro.
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