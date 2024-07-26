Пластический хирург Плахотин об Утяшевой: «Великолепная татарская генетика, лет до 50 будет выглядеть молодо»

Ляйсан Утяшева. Фото: ТНТ

Эксперт уверен, что пока телеведущей незачем появляться в клинике пластической хирургии.

Ляйсан Утяшевой, маме двоих детей, уже 39 лет. Кто-то в этом возрасте откровенно обабивается, кто-то из последних сил «натягивает кожу за уши», лишь бы выглядеть моложе, но не телеведущая.

Пластический хирург Владимир Плахотин убежден, что красота ведущей «Выжить в Дубае» натуральная. 

«У Ляйсан Утяшевой великолепная татарская генетика, у них у всех лицо лет до 45–50 молодо выглядит. Потом могут прийти некоторые изменения, это естественно, но татарская кровь дорогого стоит. У нее естественная красота, пластических операций она не делала. Максимум, который она могла себе позволить, это уколы препаратами с ботулотоксином, а ей ничего больше и не требуется. У нее нет филлеров ни в губах, ни в носогубках, ни в скулах — все нетронутое, все свое. Абсолютная натурель!» — похвалил Владимир Плахотин внешность телеведущей.

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