Деталь, которая сделала «невзрачный» наряд Дакоты интересным, назвала стилист: «Удачный ход»

Певица Рита Дакота, уехавшая из России и обосновавшаяся на Бали, стала гостьей летнего музыкального фестиваля Dream Fest, который уже несколько дней проходит в Баку.
Дакота появилась на ковровой дорожке в облегающем фигуру платье песочного цвета с очень длинными рукавами.
Образ артистки оценила стилист, амбассадор Всероссийского сообщества стилистов
«Некоторых могут смутить только длинные рукава. Но только тех, кто не видел последних модных показов. Потому что их там много у разных брендов. Больше тут придираться решительно не к чему. Цвет к лицу, более того, это очень тонкая игра около горячего тренда на «голые» платья. Оно близко к телесному, но тело не выглядит обнаженным, все максимально прилично», — отметила эксперт.
Сидит платье, по словам Надежды Чесноковой, тоже хорошо, белье подобрано верно, резинки в тело не впиваются, а силуэт ровный и текучий.
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«И вот эта «мятость» по низу рукавов и подолу — удачный ход. Разница гладкой и структурированной фактуры делает платье интересным. Без этой мятости, которая точно «зацепит», платье было бы похоже на домашнее платье-футболку, в каких ходят многие», — считает стилист.
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