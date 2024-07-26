Деталь, которая сделала «невзрачный» наряд Дакоты интересным, назвала стилист: «Удачный ход»

Певица Рита Дакота, уехавшая из России и обосновавшаяся на Бали, стала гостьей летнего музыкального фестиваля Dream Fest, который уже несколько дней проходит в Баку.

Дакота появилась на ковровой дорожке в облегающем фигуру платье песочного цвета с очень длинными рукавами.

Образ артистки оценила стилист, амбассадор Всероссийского сообщества стилистов Надежда Чеснокова . На первый взгляд, наряд может показаться невзрачным, но его цвет и некоторые элементы сейчас в тренде, пояснила Чеснокова.

«Некоторых могут смутить только длинные рукава. Но только тех, кто не видел последних модных показов. Потому что их там много у разных брендов. Больше тут придираться решительно не к чему. Цвет к лицу, более того, это очень тонкая игра около горячего тренда на «голые» платья. Оно близко к телесному, но тело не выглядит обнаженным, все максимально прилично», — отметила эксперт.

Сидит платье, по словам Надежды Чесноковой, тоже хорошо, белье подобрано верно, резинки в тело не впиваются, а силуэт ровный и текучий.

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