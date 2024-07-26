Деталь, которая сделала «невзрачный» наряд Дакоты интересным, назвала стилист: «Удачный ход»

Рита Дакота стала гостьей звездного мероприятия. Фото: кадр видео

Певица появилась на фестивале Dream Fest.

Певица Рита Дакота, уехавшая из России и обосновавшаяся на Бали, стала гостьей летнего музыкального фестиваля Dream Fest, который уже несколько дней проходит в Баку. 

Дакота появилась на ковровой дорожке в облегающем фигуру платье песочного цвета с очень длинными рукавами. 

Образ артистки оценила стилист, амбассадор Всероссийского сообщества стилистов Надежда Чеснокова. На первый взгляд, наряд может показаться невзрачным, но его цвет и некоторые элементы сейчас в тренде, пояснила Чеснокова.

«Некоторых могут смутить только длинные рукава. Но только тех, кто не видел последних модных показов. Потому что их там много у разных брендов. Больше тут придираться решительно не к чему. Цвет к лицу, более того, это очень тонкая игра около горячего тренда на «голые» платья. Оно близко к телесному, но тело не выглядит обнаженным, все максимально прилично», — отметила эксперт. 

Сидит платье, по словам Надежды Чесноковой, тоже хорошо, белье подобрано верно, резинки в тело не впиваются, а силуэт ровный и текучий. 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«И вот эта «мятость» по низу рукавов и подолу — удачный ход. Разница гладкой и структурированной фактуры делает платье интересным. Без этой мятости, которая точно «зацепит», платье было бы похоже на домашнее платье-футболку, в каких ходят многие», — считает стилист.

Читайте также:

Читайте также