Хотите желтые разрушенные зубы? Вся правда о влиянии шоколада, газировки и соков на красоту улыбки

В современном мире улыбка — это визитная карточка человека. Она говорит о его успешности, достатке, образе жизни, формирует харизму. Но, несмотря на прочность эмали наших зубов, они могут «выйти из строя» в любой момент. Даже под влиянием банальной газировки, которую так хочется пить в жаркие летние дни.

«Газировка является очень вредным продуктом для зубов. Во-первых, там содержится большое количество сахара, а это служит питательной средой для бактерий, которые у нас живут в полости рта, и из-за них развивается кариес. Плюс в газировке содержатся кислоты. Кислая среда также благоприятствуют развитию бактерий. Поэтому, чем больше вы пьете газированных сладких напитков, тем больше шансов, что ваши зубы начнут разрушаться», — рассказала Teleprogramma.pro стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог и основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова .

А что, если пить вместо газированных напитков соки? Оказывается, и они способны нанести вред нашим зубам.

«Если речь идет о неосветленных пигментированных соках, то опасность таится именно в пигменте. Он может оседать на поверхности зубов и проникать внутрь», — подсказала эксперт.

Но не стоит расстраиваться, если человек ополаскивает рот после еды и системно чистит зубы пастой, пигменты от неосветленных соков эмали не страшны. Единственный момент: не нужно баловаться напитками в течение двух часов после профессиональной гигиены полости рта и первые две недели после профессионального отбеливания.

Также врач не рекомендует особо увлекаться леденцами, которые длительно находятся во рту и способны создавать благоприятную среду для размножения бактерий. А также карамельками, которые прилипают к эмали. А вот шоколад, как ни удивительно, для зубов не вреден.

«Он находится во рту недолго, мы его быстро проглатываем. К тому же шоколад стимулирует слюноотделение, поэтому зубы у нас омываются, и у бактерий нет доступа к сахарам лакомства», — сказала Вероника Мелехова.