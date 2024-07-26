О лечении онкобольного Кушанашвили — экстрасенс Гришин: «Надежда только на чудо медицины»

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили сообщил, что начал первый курс химиотерапии.

54-летний журналист, у которого обнаружили злокачественную опухоль в брюшной полости, уже перенес две операции, но не намерен сдаваться в борьбе с тяжелым недугом. Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем вернется к своей работе.

Экстрасенс, эзотерик, таролог Алексей Гришин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, будет ли лечение Кушанашвили успешным. Эксперт считает, что надежда на то, что терапия даст хороший результат, действительно есть.

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