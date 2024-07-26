О лечении онкобольного Кушанашвили — экстрасенс Гришин: «Надежда только на чудо медицины»

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили сообщил, что начал первый курс химиотерапии.
54-летний журналист, у которого обнаружили злокачественную опухоль в брюшной полости, уже перенес две операции, но не намерен сдаваться в борьбе с тяжелым недугом. Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем вернется к своей работе.
Экстрасенс, эзотерик, таролог
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«Он сейчас в очень тяжелом состоянии, но у нас прекрасная, чудесная медицина. Отару Кушанашвили может помочь чудо современной отечественной медицины. У него сейчас будет очень долгий период, посвященный здоровью, восстановлению.
Я от всего сердца желаю ему восстановления, но пока он в очень критичном состоянии. Надежда только на чудо», — заявил Гришин.
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