О лечении онкобольного Кушанашвили — экстрасенс Гришин: «Надежда только на чудо медицины»

Курс химиотерапии может помочь Отару Кушанашвили выйти в ремиссию. Фото: Global Look Press 

Телеведущий перенес две операции.

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили сообщил, что начал первый курс химиотерапии. 

54-летний журналист, у которого обнаружили злокачественную опухоль в брюшной полости, уже перенес две операции, но не намерен сдаваться в борьбе с тяжелым недугом. Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем вернется к своей работе. 

Экстрасенс, эзотерик, таролог Алексей Гришин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, будет ли лечение Кушанашвили успешным. Эксперт считает, что надежда на то, что терапия даст хороший результат, действительно есть.

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«Он сейчас в очень тяжелом состоянии, но у нас прекрасная, чудесная медицина. Отару Кушанашвили может помочь чудо современной отечественной медицины. У него сейчас будет очень долгий период, посвященный здоровью, восстановлению. 

Я от всего сердца желаю ему восстановления, но пока он в очень критичном состоянии. Надежда только на чудо», — заявил Гришин.

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