Прикрывшаяся «одеялом» Подольская и Тодоренко в платье «пожарного» цвета — стилист оценила образы звезд на Dream Fest

Телеведущая и певица отметились на красной дорожке. Фото: кадры видео

Наталья Подольская и Регина Тодоренко посетили музыкальный фестиваль в столице Азербайджана.

В Баку проходит музыкальный фестиваль Dream Fest. На ковровой дорожке предстали в эффектных нарядах телеведущая и актриса Регина Тодоренко и певица Наталья Подольская, которая позировала фотографам вместе с супругом Владимиром Пресняковым. 

Тодоренко произвела настоящий фурор на дорожке своим шикарным красным платьем от азербайджанского дизайнера. 

Образы телеведущей и певицы по просьбе Teleprogramma.pro оценила стилист имиджмейкер Дарья Правич.

Наталья Подольская

«Не очень понятно, зачем эффектное платье с роскошной золотой бисерной вышивкой Наталья прикрыла «черным одеялом». Поддержать монохромный образ мужа? Возможно, но фэмили лук не выиграл, а образ исполнительницы откровенно пострадал. 

Дело портит невнятная укладка с выбившимися прядями. И даже перчатки, призванные сделать картинку элегантной, совершенно теряются. В общем неплохо, но есть над чем поработать», — считает эксперт.

Фото: кадр видео

Регина Тодоренко

«Похожую укладку — длинные, свободно лежащие волосы — можно обыграть совершенно иначе, достаточно зачесать их назад.

Платье очень спорное: драпировки, мелкие волны, атлас, пожарный цвет – в ход пошло все, чтобы не остаться незамеченной. Один вопрос: зачем? Регина очень яркая, красивая женщина, прекрасно умеющая вести себя перед камерой. Она сама по себе притягивает взгляд, и более лаконичный элегантный наряд смотрелся бы лучше», — отметила Правич.

Фото: кадр видео

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Она назвала победителем в битве нарядов Регину Тодоренко, которая лидирует из-за подачи образа. 

«Регина побеждает не благодаря, а вопреки выбранному наряду», — подчеркнула стилист.

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