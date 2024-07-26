Прикрывшаяся «одеялом» Подольская и Тодоренко в платье «пожарного» цвета — стилист оценила образы звезд на Dream Fest

В Баку проходит музыкальный фестиваль Dream Fest. На ковровой дорожке предстали в эффектных нарядах телеведущая и актриса Регина Тодоренко и певица Наталья Подольская, которая позировала фотографам вместе с супругом Владимиром Пресняковым.
Тодоренко произвела настоящий фурор на дорожке своим шикарным красным платьем от азербайджанского дизайнера.
Образы телеведущей и певицы по просьбе Teleprogramma.pro оценила стилист имиджмейкер
Наталья Подольская
«Не очень понятно, зачем эффектное платье с роскошной золотой бисерной вышивкой Наталья прикрыла «черным одеялом». Поддержать монохромный образ мужа? Возможно, но фэмили лук не выиграл, а образ исполнительницы откровенно пострадал.
Дело портит невнятная укладка с выбившимися прядями. И даже перчатки, призванные сделать картинку элегантной, совершенно теряются. В общем неплохо, но есть над чем поработать», — считает эксперт.
Фото: кадр видео
Регина Тодоренко
«Похожую укладку — длинные, свободно лежащие волосы — можно обыграть совершенно иначе, достаточно зачесать их назад.
Платье очень спорное: драпировки, мелкие волны, атлас, пожарный цвет – в ход пошло все, чтобы не остаться незамеченной. Один вопрос: зачем? Регина очень яркая, красивая женщина, прекрасно умеющая вести себя перед камерой. Она сама по себе притягивает взгляд, и более лаконичный элегантный наряд смотрелся бы лучше», — отметила Правич.
Фото: кадр видео
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Она назвала победителем в битве нарядов Регину Тодоренко, которая лидирует из-за подачи образа.
«Регина побеждает не благодаря, а вопреки выбранному наряду», — подчеркнула стилист.
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