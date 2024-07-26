Прикрывшаяся «одеялом» Подольская и Тодоренко в платье «пожарного» цвета — стилист оценила образы звезд на Dream Fest

В Баку проходит музыкальный фестиваль Dream Fest. На ковровой дорожке предстали в эффектных нарядах телеведущая и актриса Регина Тодоренко и певица Наталья Подольская, которая позировала фотографам вместе с супругом Владимиром Пресняковым.

Тодоренко произвела настоящий фурор на дорожке своим шикарным красным платьем от азербайджанского дизайнера.

Образы телеведущей и певицы по просьбе Teleprogramma.pro оценила стилист имиджмейкер Дарья Правич .

«Не очень понятно, зачем эффектное платье с роскошной золотой бисерной вышивкой Наталья прикрыла «черным одеялом». Поддержать монохромный образ мужа? Возможно, но фэмили лук не выиграл, а образ исполнительницы откровенно пострадал.

Дело портит невнятная укладка с выбившимися прядями. И даже перчатки, призванные сделать картинку элегантной, совершенно теряются. В общем неплохо, но есть над чем поработать», — считает эксперт.