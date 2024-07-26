Экс-домработница Пугачевой Дорондова объяснила, почему певица не может вернуться домой: «Каждый будет плеваться в ее сторону»

Людмила Дорондова, экс-домработница Аллы Пугачевой, до сих пор не может понять, почему на певицу обрушилась такая волна негатива. Она уверена, что звезда никого не предавала и в принципе не способна на предательство. А хейт объясняет просто, по-житейски.

«На нее такие бочки катят, потому что ей до сих пор завидуют! Потому что она все равно номер один была, есть и будет. Второй такой Аллы не будет никогда! Актриса Екатерина Васильева сказала о ней: «Она великая актриса, такой актрисы никогда не будет».

Она не может даже приехать в свой дом и жить там спокойно. Сейчас ведь каждый будет плеваться в ее сторону! Ну не каждый, но все равно таких много. А ей что, приятно это?

Мне говорят: «Люсь, но она же умная, она же понимает, что все это вранье». Я говорю: «Понимает, а каково ей это читать?» У меня душа за нее болит, именно за нее! Столько людей вокруг нехороших, а видят только ее, ту, которая не заслуживает всего этого!» — негодовала собеседница издания.