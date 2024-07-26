Об онкобольном Кушанашвили, публикующем фото из палаты, — психолог: «Правильная стратегия»

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили, у которого обнаружили злокачественную опухоль в брюшной полости, сообщил, что начал курс химиотерапии.
Он опубликовал фото, на котором виден катетер на животе. «Битва в самом разгаре. Решимость — при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды эскулапов. Я ВЕРНУСЬ!!!» — написал журналист.
Многие интернет-пользователи поддержали шоумена и пожелали ему выздоровления, однако некоторым не понравились, что он периодически публикует слишком реалистичные фото. «Теперь каждый момент лечения будем наблюдать?» — задался вопросом один из комментаторов.
Психолог Андрей Зберовский объяснил, зачем Кушанашвили демонстрирует такие снимки общественности. По мнению специалиста, журналист не пиарится на своей болезни, а просто хочет получить моральную поддержку от других людей.
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«Для большинства людей, оказавшихся в трудной ситуации, связанной с болезнью, очень важно, чтобы их поддерживали. Им нужно осознавать, что о них беспокоятся и они важны для других, в первую очередь для родных и близких. Это является дополнительным, очень мощным, стимулирующим средством для преодоления любых трудностей, начиная от онкологии и заканчивая другими сложностями, которые могут быть в жизни.
Поэтому когда человек, у которого тяжелая беда, обращается за помощью к миру или хотя бы информирует о том, что у него есть проблема, и получает в ответ какие-то рекомендации, просто слова сочувствия и поддержки, — это правильная стратегия. Она повышает вероятность преодоления трудностей и позволяет получить максимум поддержки от тех, кому человек важен в этой жизни», — пояснил Зберовский в беседе с Teleprogramma.pro.
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