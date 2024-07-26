Об онкобольном Кушанашвили, публикующем фото из палаты, — психолог: «Правильная стратегия»

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили, у которого обнаружили злокачественную опухоль в брюшной полости, сообщил, что начал курс химиотерапии.

Он опубликовал фото, на котором виден катетер на животе. «Битва в самом разгаре. Решимость — при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды эскулапов. Я ВЕРНУСЬ!!!» — написал журналист.

Многие интернет-пользователи поддержали шоумена и пожелали ему выздоровления, однако некоторым не понравились, что он периодически публикует слишком реалистичные фото. «Теперь каждый момент лечения будем наблюдать?» — задался вопросом один из комментаторов.

Психолог Андрей Зберовский объяснил, зачем Кушанашвили демонстрирует такие снимки общественности. По мнению специалиста, журналист не пиарится на своей болезни, а просто хочет получить моральную поддержку от других людей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .