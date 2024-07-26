Как живет Солнце после «Дома-2»: что говорит о личной жизни, общается ли с Нелидовым и почему крестила ребенка Дашко

Сегодня в проекте «Жизнь после шоу» Teleprogramma.pro расскажет о том, как сейчас мыслит и чем живет, пройдя непростую школу в «Доме-2», Ольга Солнце.

— С высоты прожитых лет как вы можете оценить, почему у вас не сложились отношения с Александром Нелидовым, Маем Абрикосовым?

— Как раз наоборот: я считаю, что отношения сложились. Но, как и многие события в нашей жизни, отношения иногда имеют срок давности и заканчиваются. Это определенный опыт, который нужен для трансформации человека в тот или иной этап времени, когда мы становимся другими.

— Вы общаетесь с ними?

— С Нелидовым, бывает, общаемся в переписке, поскольку совпадает зона интересов, но это случилось не так давно. Это не дружеские отношения, приятельские.

— Недавно Виктория Боня заявила, что со Степаном Меньщиковым у них не было отношений, а был лишь контракт с ТНТ. Это правда, что на «Доме-2» герои живут по сценарию, а любовь — это игра?

— Некоторые участники «Дома-2» сейчас откровенно открещиваются от своих поступков, не хотят, чтобы их имена ассоциировались с проектом или хотят оправдать свое поведение.

Но это было очень давно, лет 20 назад, мы тогда были молоды и вели себя так, как могли себе это позволить. Я считаю, ничего страшного в нашем поведении не было.

Необязательно искать оправдание, по-моему, проще признать, принять себя и сказать: «Так было, но это было актуально тогда, когда мне было 20, а сейчас иначе все».

У меня не было контракта, по которому бы меня что-то заставили сделать.