Как живет Солнце после «Дома-2»: что говорит о личной жизни, общается ли с Нелидовым и почему крестила ребенка Дашко

Сегодня в проекте «Жизнь после шоу» Teleprogramma.pro расскажет о том, как сейчас мыслит и чем живет, пройдя непростую школу в «Доме-2», Ольга Солнце.
— С высоты прожитых лет как вы можете оценить, почему у вас не сложились отношения с Александром Нелидовым, Маем Абрикосовым?
— Как раз наоборот: я считаю, что отношения сложились. Но, как и многие события в нашей жизни, отношения иногда имеют срок давности и заканчиваются. Это определенный опыт, который нужен для трансформации человека в тот или иной этап времени, когда мы становимся другими.
— Вы общаетесь с ними?
— С Нелидовым, бывает, общаемся в переписке, поскольку совпадает зона интересов, но это случилось не так давно. Это не дружеские отношения, приятельские.
— Недавно Виктория Боня заявила, что со Степаном Меньщиковым у них не было отношений, а был лишь контракт с ТНТ. Это правда, что на «Доме-2» герои живут по сценарию, а любовь — это игра?
— Некоторые участники «Дома-2» сейчас откровенно открещиваются от своих поступков, не хотят, чтобы их имена ассоциировались с проектом или хотят оправдать свое поведение.
Но это было очень давно, лет 20 назад, мы тогда были молоды и вели себя так, как могли себе это позволить. Я считаю, ничего страшного в нашем поведении не было.
Необязательно искать оправдание, по-моему, проще признать, принять себя и сказать: «Так было, но это было актуально тогда, когда мне было 20, а сейчас иначе все».
У меня не было контракта, по которому бы меня что-то заставили сделать.
Ольга Солнце и Александр Нелидов. Фото: соцсети
— Есть какие-то вещи, которые вам неприятно вспоминать на «Доме-2»?
— Я не осуждаю себя за прошлое. Это была я, это была моя жизнь. Я вижу сейчас много футболок с надписью: «Молодость все простит». Это правда.
— Где квартира, которую вам подарили на «Доме-2»?
— Я ее выиграла честно по зрительскому голосованию, где люди отдавали свои деньги за отправленные СМС-сообщения. Иногда это обесценивается и воспринимается так, будто что-то с неба упало — «подарили». Нет. Это значит, что у меня были поклонники, которые готовы были своими деньгами проголосовать за свою симпатию ко мне. И их было много.
И второй момент, это была не квартира, а некая денежная сумма, которую хватило на тот момент на половину стоимости квартиры в Подмосковье в строящемся доме.
— С кем из «Дома-2» вы общаетесь до сих пор? Почему?
— С разными ребятами, все зависит от контекста. У нас есть чат взаимоподдержки и взаимопиара, где ребята с разных периодов общаются и когда нужна какая-то помощь в раскрутке. Недавно на интервью у Яны Чуриковой я встретилась с Наташей Варвиной, Коляном Должанским, по видеосвязи подключали Александра Нелидова и мою подругу Настю Дашко. Мы хоть и живем в разных городах, постоянно общаемся, я была крестной ее ребенка.
Анастасия Дашко и Ольга Солнце. Фото: соцсети
— Вы говорили, что разучились любить? Вы до сих пор так считаете?
— Я с этим месседжем пришла на проект и сказала, что я не верю в любовь, потому что любовь — это то, что на всю жизнь. Дескать, спросите меня в 60 лет, и я вам скажу.
А сейчас я считаю, что любовь — она не к людям и не к партнеру, любовь — она живет в тебе, либо не живет. Когда ты любишь, то все красиво и ты находишь объект, к которому это чувство испытывать, а не наоборот. Любовь это то, что рождается в нас, а не то, что вызывает другой человек.
— Как у вас сейчас в личной жизни?
— Я четыре года прожила на «Доме-2», в условиях, когда каждый мог обсудить, как мне строить отношения и с кем, как не надо делать. Я поняла, что мне это сильно мешает жить и оставаться свободной. А свобода для меня м главная ценность жизни. Я потому и не пошла в шоу-бизнес, в нем, помимо твоего творчества, кто-то всегда обсуждает твою личную жизнь. А личная жизнь всегда должна оставаться личной.
— В каких новых, интересных проектах вы участвовали?
— Недавно в Сочи я снялась в качестве ведущей реалити-шоу для предпринимателей, который называется «Рождение легенд». У нас было лобное место, собственно тот формат, в котором я привыкла существовать. Я также была консультантом, помогала ребятам снимать это шоу, потому что мой опыт в реалити уникален.
Такого реалити-шоу у нас еще не было. Сняли четыре сезона, но пока еще ни один не выходил.
Ранее мы писали о другой участнице «Дома-2», Надежде Ермаковой, которая призналась, что сильно начудила на проекте в молодости, но ни капли не переживает из-за этого.
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Ольга Солнце. Фото: соцсети
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