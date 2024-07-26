Каким людям не изменяют партнеры, объяснил психолог Зберовский: «Заниматься собой — недостаточно»

Певица Юлия Савичева в одном из интервью заявила, что самодостаточным людям партнеры не изменяют. По мнению артистки, нужно любить, уважать и принимать себя — и тогда человек не столкнется с изменой.

Заявление артистки прозвучало на фоне обсуждения разводов нескольких звездных пар, в числе которых певица Алсу и ее муж-бизнесмен Ян Абрамов. По некоторым данным, Алсу подала на развод из-за многочисленных измен супруга.

Психолог Андрей Зберовский не согласился с точкой зрения Савичевой. В отношениях человеку необходимо понимать, что он дает партнеру, отметил специалист.

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