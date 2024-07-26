46-летняя Оксана Федорова делала три пластические операции, заявил хирург Короткий

Российская телеведущая, победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова опубликовала новые фотографии в своих соцсетях.
На снимках видно, что Федорова экспериментирует со своей внешностью, она нанесла на лицо яркий макияж, а также сделала завивку волос. Подписчики высказали мнение, что телеведущая делала пластические операции, по крайней мере изменила нос и увеличила губы.
Эти догадки в беседе с Teleprogramma.pro подтвердил пластический хирург
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«Явно имела место ринопластика. На мой взгляд, чересчур укорочен нос, и при фронтальном взгляде открываются ноздри. Это такой американский тип операций и их представления о красоте. Я все-таки считаю, что ноздри не должны при фронтальном взгляде быть у человека так полностью открыты, но Федорову это не портит.
Несомненно, была коррекция верхней и нижней губ. Веки у Оксаны Федоровой в достаточно хорошем состоянии. Я предполагаю, что выполнялась верхняя блефаропластика и нижняя блефаропластика», — заявил специалист.
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