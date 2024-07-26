46-летняя Оксана Федорова делала три пластические операции, заявил хирург Короткий

Российская телеведущая, победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова опубликовала новые фотографии в своих соцсетях.

На снимках видно, что Федорова экспериментирует со своей внешностью, она нанесла на лицо яркий макияж, а также сделала завивку волос. Подписчики высказали мнение, что телеведущая делала пластические операции, по крайней мере изменила нос и увеличила губы.

Эти догадки в беседе с Teleprogramma.pro подтвердил пластический хирург Игорь Короткий . По его оценке, 46-летняя Оксана Федорова прибегала к нескольким операционным вмешательствам.

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