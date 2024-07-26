46-летняя Оксана Федорова делала три пластические операции, заявил хирург Короткий

Телеведущая улучшает свою внешность. Фото: соцсети Оксаны Федоровой

Оксана Федорова несколько раз прибегала к услугам пластических хирургов.

Российская телеведущая, победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова опубликовала новые фотографии в своих соцсетях. 

На снимках видно, что Федорова экспериментирует со своей внешностью, она нанесла на лицо яркий макияж, а также сделала завивку волос. Подписчики высказали мнение, что телеведущая делала пластические операции, по крайней мере изменила нос и увеличила губы. 

Эти догадки в беседе с Teleprogramma.pro подтвердил пластический хирург Игорь Короткий. По его оценке, 46-летняя Оксана Федорова прибегала к нескольким операционным вмешательствам.

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«Явно имела место ринопластика. На мой взгляд, чересчур укорочен нос, и при фронтальном взгляде открываются ноздри. Это такой американский тип операций и их представления о красоте. Я все-таки считаю, что ноздри не должны при фронтальном взгляде быть у человека так полностью открыты, но Федорову это не портит. 

Несомненно, была коррекция верхней и нижней губ. Веки у Оксаны Федоровой в достаточно хорошем состоянии. Я предполагаю, что выполнялась верхняя блефаропластика и нижняя блефаропластика», — заявил специалист.

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