«Текущие» качки, прилипшие салфетки и кровь на лице: о закулисье ТВ-шоу — художник по гриму Сара Шерман

Телевизионные шоу — это не только красивая картинка на экране, за ней стоит работа многих людей, которая часто не видна обычному зрителю. Это труд сценаристов, режиссеров, операторов, а также целой команды гримеров.
Художник по гриму
О разнице между визажистом, гримером и художником по гриму
Визажист — это довольно узкая специфика, в основном он делает только макияж. Гример — более широкое понятие. Он делает макияж, укладки и телевизионный или сценический грим. Художник по гриму — руководитель, он подбирает команду для конкретного проекта, полностью организует работу, закупает косметику, решает все финансовые вопросы, ставит задачи, контролирует весь процесс и контактирует со всеми службами на площадке, с режиссерами, продюсерами, операторами. Для гримера важен художественный талант, потому что он должен чувствовать цвет и видеть форму, иначе ему сложно будет работать.
О количестве гримеров на съемках и специфике командной работы
Количество гримеров зависит от числа участников и задач, которые ставят продюсеры и режиссеры. Например, на «Шоу Воли» стандартно работает семь гримеров. Кроме того, один человек сидит на площадке на припудривании и следить за кадром. На гримирование женщин больше времени тратится, нежели на мужчин. Если нужен специфический грим, необходим какой-то образ, то количество гримеров может быть гораздо больше. Иногда на площадке работают 12–15 человек. Соответственно, между ними распределяется работа. На ведущих обычно отправляются отдельные гримеры, которые потом с ними за кулисами сидят. На участниках работает отдельная команда и отдельная команда на жюри. Но все зависит от того, насколько это звездное жюри. Некоторые члены жюри приходят со своими визажистами.
Фото: кадр из «Шоу Воли»
Восстановление грима и перегрим
То, как часто приходится поправлять грим, зависит от двух факторов: насколько жарко на площадке (летом это нужно делать чаще) и как человек носит грим. Некоторые носят грим очень аккуратно, некоторые сильно потеют, и какой бы стойкий грим ни наносили, все может поплыть в самый неожиданный момент. Недавно гостями «Шоу Воли» стали участники шоу «Титан». Это спортсмены, качки. Многие из них принимают какие-то спортивные препараты и очень сильно потеют. Даже если в павильоне будет не жарко, они все равно «текут», поэтому приходится останавливать съемку и поправлять грим. Очень часто бывает перегрим, когда из одного образа нужно перевоплотиться в другой. Допустим, балет станцевал музыкальный номер с каким-то артистом. Через час будет другой номер и другой образ. Поэтому необходимо помыть голову, сделать новую укладку, помыть лицо и перекрасить. Либо это частичный перегрим, что-то добавляется и получается новый образ.
Макияж и эффект камеры
На съемках используется профессиональная косметика с более стойкой и плотной текстурой. Камера добавляет нам не только пять килограммов веса и пять лет возраста, она убирает 50% густоты волос и где-то 60% насыщенности макияжа. Поэтому для кадра всегда делается довольно сильный, яркий макияж. Кроме того, даже если визуально вживую на человеке не видно каких-то прыщиков и дефектов, софиты и камера пробивают верхний слой кожи и становится видно все. В том числе прыщик, который еще не появился. Поэтому используются тональные средства, позволяющие отражать свет софитов и не позволяющие видеть дефекты, нюансы кожи. В этом случае лицо будет выглядеть гладко и красиво в кадре.
Также съемка — съемке рознь. Если это какая-то сценическая история, либо студийная, то делается довольно яркий макияж. Если это репортажная съемка на улице, то макияж будет легче. При съемках реалити-шоу, чтобы показать реального человека, макияж делается всегда нюдовый, очень легкий.
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Фото: кадр шоу «Большая опера»
О казусах на съемках
Казусы постоянно возникают. Сложно работать в прямом эфире, когда не могут остановить съемку. Соответственно, нужно в момент рекламы подбежать и поправить грим, подпудрить ведущего либо звезду. И был такой случай летом, когда снимали в студии «Останкино». Посадили ведущего в кадр, а он постоянно потеет. И мы даем ему салфеточки с собой, чтобы он мог, пока его не показывают, немножечко вытереть лицо. В какой-то момент ведущий достает салфетку, вытирает лицо и у него кусочек салфетки отрывается и прилипает на лоб. Остановить прямой эфир не могут. И пока камера показывала вторую ведущую, пришлось подползти под стол, протянуть руку и снять кусочек салфетки.
Однажды пригласили на съемки в качестве дублера каскадера. Ему нужно было в кадре пробить головой стекло и сделать еще несколько трюков. Его загримировали под нашего ведущего. На площадке сидит 200 зрителей. Каскадер пробивает лицом стекло, падает и лежит. Мы не понимаем, почему он лежит и не встает. Потом он поднимает голову, садится, а у него все лицо залито кровью. Все хлопают, думают так и надо. А каскадер, оказывается, неправильно, не под тем углом влетел в стекло и порезал себе насквозь губу.
А ему еще дальше работать. Мы тащим его в гримерку, вызываем врача. Пытаемся остановить кровь. Заклеиваем, перегримировываем. У него опять открывается кровотечение, опять вытираем, все заклеиваем, гримируем. Парень пошел и доработал, но это, конечно, было страшно.
Об участниках, отказывающихся от грима
У некоторых людей бывает действительно очень хорошая кожа, нет никаких прыщиков и синяков, достаточно просто убрать блеск с лица, припудрить прозрачной пудрой и причесать слегка волосы. Бывали случаи, когда человек отказывался гримироваться, хотя у него недостаточно хорошая кожа. Тут уже участники не имеют права отказываться. Проблема доносится до продюсеров. Если это какая-то звезда, особенно мужчина, который не хочет гримироваться, то его приходится уговаривать хотя бы припудриться, потому что блеск с лица обязательно нужно убирать.
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