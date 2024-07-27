«Текущие» качки, прилипшие салфетки и кровь на лице: о закулисье ТВ-шоу — художник по гриму Сара Шерман

Телевизионные шоу — это не только красивая картинка на экране, за ней стоит работа многих людей, которая часто не видна обычному зрителю. Это труд сценаристов, режиссеров, операторов, а также целой команды гримеров.

Художник по гриму Сара Шерман раскрыла в беседе с Teleprogramma.pro секреты своей работы. Шерман работала на многих проектах, в их числе «Шоу Воли», «Детское Евровидение», «Голубой огонек», «Большая опера», «Модный приговор», «Фабрика звезд», «Ты супер», «Утро на ТНТ».

О разнице между визажистом, гримером и художником по гриму

Визажист — это довольно узкая специфика, в основном он делает только макияж. Гример — более широкое понятие. Он делает макияж, укладки и телевизионный или сценический грим. Художник по гриму — руководитель, он подбирает команду для конкретного проекта, полностью организует работу, закупает косметику, решает все финансовые вопросы, ставит задачи, контролирует весь процесс и контактирует со всеми службами на площадке, с режиссерами, продюсерами, операторами. Для гримера важен художественный талант, потому что он должен чувствовать цвет и видеть форму, иначе ему сложно будет работать.

О количестве гримеров на съемках и специфике командной работы

Количество гримеров зависит от числа участников и задач, которые ставят продюсеры и режиссеры. Например, на «Шоу Воли» стандартно работает семь гримеров. Кроме того, один человек сидит на площадке на припудривании и следить за кадром. На гримирование женщин больше времени тратится, нежели на мужчин. Если нужен специфический грим, необходим какой-то образ, то количество гримеров может быть гораздо больше. Иногда на площадке работают 12–15 человек. Соответственно, между ними распределяется работа. На ведущих обычно отправляются отдельные гримеры, которые потом с ними за кулисами сидят. На участниках работает отдельная команда и отдельная команда на жюри. Но все зависит от того, насколько это звездное жюри. Некоторые члены жюри приходят со своими визажистами.