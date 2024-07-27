О пышнотелой возлюбленной Роналду, затравленной хейтерами, — спортивный тренер: «Выглядит женственно»

Футболист Криштиану Ронадлу уже много лет счастлив в гражданском союзе с моделью Джорджиной Родригес, пара воспитывает двух совместных малышей и троих детей, рожденных при помощи суррогатного материнства.
Родригес никогда не была худышкой, но в последнее время ее формы, особенно грудь и ягодицы, стали более пышными. Интернет-пользователи считают, что у 30-летней возлюбленной знаменитого португальца есть лишний вес. Хейтеры начали обсуждать свежие фото Джорджины в бикини и призвали ее похудеть.
Спортивный тренер-диетолог
После 30 лет у женщин происходит замедление метаболизма, поэтому в этом возрасте важны правильное питание (уменьшение количества углеводов после завтрака) и физическая нагрузка, пояснила эксперт.
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«Если Роналду любит свою жену такую, какая она есть, с ее сочными формами, то это, скорее, сугубо его личное дело. Что касается полноты, то причины могут быть абсолютно разные, в том числе гормональные изменения и беременность. Возможно, это какие-то ее особенности по здоровью. В целом у нее очень аппетитные формы, то есть она выглядит достаточно женственно», — заявила Волынкина.
Фото: соцсети
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