О пышнотелой возлюбленной Роналду, затравленной хейтерами, — спортивный тренер: «Выглядит женственно»

Возлюбленная футболиста подарила ему двух дочек. Фото: Global Look Press 

Джорджина Родригес не стесняется своих пышных форм.

Футболист Криштиану Ронадлу уже много лет счастлив в гражданском союзе с моделью Джорджиной Родригес, пара воспитывает двух совместных малышей и троих детей, рожденных при помощи суррогатного материнства.

Родригес никогда не была худышкой, но в последнее время ее формы, особенно грудь и ягодицы, стали более пышными. Интернет-пользователи считают, что у 30-летней возлюбленной знаменитого португальца есть лишний вес. Хейтеры начали обсуждать свежие фото Джорджины в бикини и призвали ее похудеть. 

Спортивный тренер-диетолог Мария Волынкина отметила, что Джорджина Родригес обладает пропорциональной фигурой, хотя на снимках у подруги футболиста виден животик. 

После 30 лет у женщин происходит замедление метаболизма, поэтому в этом возрасте важны правильное питание (уменьшение количества углеводов после завтрака) и физическая нагрузка, пояснила эксперт. 

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«Если Роналду любит свою жену такую, какая она есть, с ее сочными формами, то это, скорее, сугубо его личное дело. Что касается полноты, то причины могут быть абсолютно разные, в том числе гормональные изменения и беременность. Возможно, это какие-то ее особенности по здоровью. В целом у нее очень аппетитные формы, то есть она выглядит достаточно женственно», — заявила Волынкина.

Фото: соцсети

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