Почему вечно худой Погребняк придется «отъедаться» после родов? Ее малыш уже весит два килограмма

Беременная Мария Погребняк рассекретила метрики своего будущего малыша. В своем телеграме она сообщила, что на 32-й неделе он весит 2 килограмма 100 граммов. Его рост — 44 сантиметра.

Teleprogramma.pro обратилась к Борису Лордкипанидзе — акушеру-гинекологу, кандидату медицинских наук, эксперту по вопросам репродуктивного здоровья — прокомментировать, насколько они соответствуют норме.

«Нормальный результат. Я так понял, что спорт во вред Марии не пошел, питается она хорошо, здоровье не подводит. Но не следует забывать, что по завершению беременности всегда необходим период, когда женщине нужно восполнить то, что забрал ребенок, особенно когда женщина длительно кормит грудью. В этом случае запасы питательных веществ, витаминов стремятся к нижней границе нормы, либо переходят эту границу. Соответственно, адекватное питание, адекватное пополнение организма витаминами и микроэлементами будет способствовать более быстрой реабилитации и благополучному выходу из послеродового состояния», — сказал врач.