Бывшая домработница Пугачевой Люся рассказала о ее детях: «Лиза в животе пела»

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Люся до сих пор хранит молчание о причине отъезда своей экс-работодательницы. Но при этом уверена, что люди, узнав ее, поняли бы звезду и простили.

А вот о наследниках Аллы Борисовны она говорит с удовольствием. По словам Людмилы Дорондовой, Примадонна обожает детей. Когда на свет появился первый внучек — Никита Пресняков, — она души в нем не чаяла. И не только потому, что он первый — он был в ее породу, рыжий.

Дэни и Клаву, Алла Пугачева, конечно же, тоже любила. Ну а потом на свет появились дочка Лиза Галкина и сын Гарри Галкин.

«Ну такие хорошенькие, ну ангелочки просто!» — не смогла сдержать эмоций Люся.

Людмила Дорондова уверена, что малыши унаследовали талант своей матери.

«Лиза, такое впечатление, в животе уже танцевала и пела! И такая красавица! Дети, конечно, у нее удивительные. Наверняка все завидуют и злятся, что у нее такие дети», — рассказала Teleprogramma.pro экс-домработница Аллы Пугачевой.