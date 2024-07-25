О Самойловой — пластический хирург Плахотин: «Пластика носа — раз, ботокс — два, филлеры — три»

Поведение 36-летней Оксаны Самойловой в шоу «Выжить в Дубае» можно бесконечно обсуждать, выискивая в нем различные аспекты. Но вот то, что жена Джигана, мама четверых детей, выглядит просто великолепно, думается, согласятся многие.

Безусловно, чтобы смотреться актуально, молодо и ухоженно, звезде пришлось приложить немало усилий.

Как сказал пластический хирург Владимир Плахотин изданию Teleprogramma.pro, у Оксаны Самойловой «полный косметологический комплект». Плюс — звезда прибегла к услугам пластической хирургии.

«Это ботокс — раз, филлеры в губы, скулы, подбородок — два, пластика носа — три. Выглядит Оксана великолепно, учитывая, что она мама четверых детей. Желаю всем многодетным женщинам России так хорошо выглядеть», — прокомментировал эксперт.