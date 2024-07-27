Ошибки Чеботиной и Карауловой, появившихся на Dream Fest, назвала стилист: «Устаревшие тренды»

В Баку в эти дни проходит летний музыкальный фестиваль Dream Fest. На мероприятие приехали многие звезды российского шоу-бизнеса. Так, на красной дорожке отметились певицы Люся Чеботина и Юлианна Караулова.

Чеботина выбрала для выхода бледно-розовое платье на тонких бретелях. Ее наряд дополняла накидка из страусиных перьев. Караулова надела длинное платье в пол с эффектным корсетом.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич заявила, что в обоих образах были использованы устаревшие тренды. Тем не менее похвалы эксперта удостоился наряд Люси Чеботиной.