Ошибки Чеботиной и Карауловой, появившихся на Dream Fest, назвала стилист: «Устаревшие тренды»

Люся Чеботина и Юлианна Караулова покрасовались на ковровой дороже фестиваля. Фото: кадры видео

Промахи исполнительниц при выборе нарядов не остались без внимания эксперта.

В Баку в эти дни проходит летний музыкальный фестиваль Dream Fest. На мероприятие приехали многие звезды российского шоу-бизнеса. Так, на красной дорожке отметились певицы Люся Чеботина и Юлианна Караулова.

Чеботина выбрала для выхода бледно-розовое платье на тонких бретелях. Ее наряд дополняла накидка из страусиных перьев. Караулова надела длинное платье в пол с эффектным корсетом.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич заявила, что в обоих образах были использованы устаревшие тренды. Тем не менее похвалы эксперта удостоился наряд Люси Чеботиной.

«Она выбрала очень красивый тон: нежнейший розовый, красиво оттеняющий ее загар, эффектный крой — сочетание бельевого стиля с вечерним, украшения, но все испортила перьевая накидка. Страуса сейчас лучше отложить на полку подальше. Без накидки образ тянул бы на твердую пятерку», — отметила стилист в беседе с Teleprogramma.pro. 

Фото: кадр видео

По ее словам, платье Карауловой с расшитым корсетом привлекает внимание, но трендом было несколько лет назад. 

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«Тем более что в сочетании с броским верхом юбка смотрится блекло и неинтересно, буквально теряется на фоне блеска из-за невзрачного цвета и фактуры. Немного улучшает ситуацию идеальная посадка наряда, но совсем простая укладка (низкий хвост с прямым пробором офис-менеджера) тоже сводят на нет старания сделать вечерний образ. Однозначно лидирует нежно-розовый наряд Чеботиной», — вынесла свой вердикт Правич.

Фото: кадр видео

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