Ошибки Чеботиной и Карауловой, появившихся на Dream Fest, назвала стилист: «Устаревшие тренды»

В Баку в эти дни проходит летний музыкальный фестиваль Dream Fest. На мероприятие приехали многие звезды российского шоу-бизнеса. Так, на красной дорожке отметились певицы Люся Чеботина и Юлианна Караулова.
Чеботина выбрала для выхода бледно-розовое платье на тонких бретелях. Ее наряд дополняла накидка из страусиных перьев. Караулова надела длинное платье в пол с эффектным корсетом.
Стилист-имиджмейкер
«Она выбрала очень красивый тон: нежнейший розовый, красиво оттеняющий ее загар, эффектный крой — сочетание бельевого стиля с вечерним, украшения, но все испортила перьевая накидка. Страуса сейчас лучше отложить на полку подальше. Без накидки образ тянул бы на твердую пятерку», — отметила стилист в беседе с Teleprogramma.pro.
Фото: кадр видео
По ее словам, платье Карауловой с расшитым корсетом привлекает внимание, но трендом было несколько лет назад.
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«Тем более что в сочетании с броским верхом юбка смотрится блекло и неинтересно, буквально теряется на фоне блеска из-за невзрачного цвета и фактуры. Немного улучшает ситуацию идеальная посадка наряда, но совсем простая укладка (низкий хвост с прямым пробором офис-менеджера) тоже сводят на нет старания сделать вечерний образ. Однозначно лидирует нежно-розовый наряд Чеботиной», — вынесла свой вердикт Правич.
Фото: кадр видео
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