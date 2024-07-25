Сколько потратил Петросян на модный комплект из оранжевых брюк и полосатой рубашки — оценка стилиста

Сатирик Евгений Петросян всегда отличался небанальным вкусом в одежде. Он любит дорогие костюмы и галстуки, пеструю одежду, вещи под винтаж и оверсайз. Многие называют его наряды клоунскими и старушечьими, но, как отмечает стилист-имиджмейкер
Эксперт по просьбе Teleprogramma.pro оценила летний аутфит Евгения Петросяна на отдыхе у моря. Юморист запечатлелся в ярко-оранжевых брюках, рубашке в полоску песочного цвета и соломенной шляпе. На ногах у него красовались замшевые лоферы темно-синего цвета.
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«Судя по многообразным фотографиям сатирика, он неровно дышит к бабочкам и галстукам с забавными принтами, которые, кстати, гармонично вписываются в его юмористическую деятельность. Хотя лет 15 назад Петросян носил преимущественно темные и скучные образы.
Но мода циклична, и новые эксперименты пошли ему на пользу. Данный образ прекрасно ему подходит! Тем более оранжевый цвет уже который год в тренде. Стоимость образа без аксессуаров оцениваю в полторы тысячи долларов (примерно 127 тысяч рублей)», — заявила Правич.
Фото: соцсети
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