Сколько потратил Петросян на модный комплект из оранжевых брюк и полосатой рубашки — оценка стилиста

Сатирик Евгений Петросян всегда отличался небанальным вкусом в одежде. Он любит дорогие костюмы и галстуки, пеструю одежду, вещи под винтаж и оверсайз. Многие называют его наряды клоунскими и старушечьими, но, как отмечает стилист-имиджмейкер Дарья Правич , 78-летнему Петросяну это идет. По ее мнению, практически все образы артиста подобраны со вкусом.

Эксперт по просьбе Teleprogramma.pro оценила летний аутфит Евгения Петросяна на отдыхе у моря. Юморист запечатлелся в ярко-оранжевых брюках, рубашке в полоску песочного цвета и соломенной шляпе. На ногах у него красовались замшевые лоферы темно-синего цвета.

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