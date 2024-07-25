Наряд Собчак, надевшей красный кроп-топ в виде банта, похвалила стилист: «Модная в этом сезоне история»

Журналистка показала себя в необычном монохромном наряде. Фото: соцсети Ксении Собчак

Образ Ксении Собчак подвергся критике.

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в соцсети фото, на котором предстала в ярком монохромном наряде. Она надела пышную красную юбку и короткий топ в виде огромного банта. Аутфит дополнили красные туфли-лодочки на каблуке и сумка-сундучок того же цвета.

Не всем подписчикам образ Собчак пришелся по душе. Критике, в частности, подверглись топ и преобладание вещей красного цвета. Один из комментаторов сравнил журналистку с «куклой на чайник».

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Стилист, амбассадор Всероссийского сообщества стилистов Надежда Чеснокова назвала образ Собчак прекрасным. По мнению эксперта, оттенок красного был выбран правильно и Ксении очень идет. 

«Банты — тренд сезона. Кроп-топы, пышные юбки, открытые плечи, словом, конвенциональная женственность — один из самых больших трендов. Образ безупречно модный! 

Ну и вишенка на этом торте — монохром. Тоже очень модная в нынешнем сезоне история. Фактически критиковать этот образ — значит, залезть на табуретку и прокричать, что ты не в теме, что и как сейчас носят», — заявила Чеснокова в беседе с Teleprogramma.pro.

Фото: соцсети

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